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Ракурс
путин и Ким катались по Пхеньяну на контрабандном "Мерседесе"

путин и Ким катались по Пхеньяну на контрабандном «Мерседесе» (ФОТО)

20 июн 2024, 16:02
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У Пхеньяні завершився дводенний візит кремлівського диктатора владіміра путіна до північнокорейського колеги-диктатора Кім Чен Ина. І однією з «дієвих осіб» шаленого пропагандистського шоу несподівано стала німецька елітна автівка.


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«Високого» гостя «верховний лідер» Північної Кореї катав броньованим «Мерседесом». Під час урочистої поїздки ненависники усього «західного» путін та Кім, стоячи, висунулися у 1,5-метровий люк. Хоча їм двом і так було досить тісно, до них третім доєднався ще й перекладач. Адже попри «міцну дружбу» двоє диктаторів не можуть самостійно перекинутися й парою реплік.

Шестиметровий Mercedes S-Klasse серії W221 виготовляли у ФРН протягом 2005−2014 років. І до підсанкційної КНДР німецька елітна автівка, звісно, потрапила нелегально. Daimler, материнська компанія Mercedes, наголошує: вона дотримується усіх ембарго, утім продаж через треті сторони — поза її контролем.

Источник: Ракурс


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