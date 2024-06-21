Российская ПВО сбила военный вертолет К-29. Фото:

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Ракурс

Російський гелікоптер К-29 був збитий в районі Анапи Краснодарського краю.

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Військовий вертоліт був збитий 21 червня вночі під час відбиття атаки українських морських та повітряних дронів поблизу Криму. Наразі невідомо, ким він був підбитий. Російські пабліки стверджують, що це був дружній вогонь російської ППО.

Зазначається, що екіпаж гвинтокрила загинув — «вантажем 200» стали четверо осіб.

Так звані російські воєнкори скаржаться, що «друга армія світу» досі не здатна налагодити систему розпізнавання «свій-чужий», а радари комплексу «Панцир С1» не здатні відрізнити величезний гелікоптер від безпілотника.

Українські військові цю інформацію поки не коментували.

Нагадаємо, у квітні російська армія в окупованому Криму втратила корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, який призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів.