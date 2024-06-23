WP: Северная Корея могла поставить россии 1,6 млн артиллерийских снарядов

https://racurs.ua/n196583-wp-severnaya-koreya-mogla-postavit-rossii-1-6-mln-artilleriyskih-snaryadov.html

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З серпня 2023 року по січень 2024 КНДР могла поставити росії 1,6 млн артилерійських снарядів, пише Washington Post.

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Видання посилається на дані, надані некомерційною організацією C4ADS, яка займається питаннями глобальної безпеки, та інформацію від транспортно-логістичної компанії в росії.

Згідно з цими даними, пише Washington Post, з серпня 2023 року по січень 2024 року понад 74 000 тонн вибухових речовин було доставлено з північнокорейського порту Раджин в російські порти Східний і Дунай в Приморському краї чотирма суднами під російським. Потім ці вантажі були протягом тижня відправлені в 16 пунктів призначення, розташованих в основному вздовж кордонів з Україною.

12 з них знаходяться поблизу армійських складів боєприпасів і ракет, що дає підстави вважати, що те, що проходило за документами як «вибухові речовини», насправді було ракетами та артилерійськими снарядами, робить висновок Washington Post, посилаючись на думку кількох профільних експертів.

Така маса дорівнює приблизно 1,6 млн артилерійських снарядів того типу, який росія використовувала у війні, пише видання.

Приплив північнокорейських боєприпасів допоміг переламати хід війни на користь росії, цитує Washington Post думку експерта з військової політики Майкла Кофмана.

Раніше про те, що Північна Корея могла поставити в росію 11 000 контейнерів з різним озброєнням, заявив Держдепартамент США. Ні КНДР, ні росія публічно не заявляли про постачання.

19 червня владімір путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали новий договір про співпрацю двох країн, який передбачає, крім іншого, негайне надання військової допомоги.

Експерти називали поставки північнокорейських озброєнь росії однією з головних на порядку денному дводенного візиту путіна в Пхеньян, результати переговорів не були оприлюднені.