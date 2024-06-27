Парламент Грузии одобрил в первом чтении пакет законов против ЛГБТ

https://racurs.ua/n196735-parlament-gruzii-odobril-v-pervom-chtenii-paket-zakonov-protiv-lgbt.html

Ракурс

Парламент Грузії схвалив у першому читанні пакет законів проти ЛГБТ. Це вже другий «російський закон» від правлячої партії.

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Пакет складається з 19 законопроєктів і загалом стосується заборони пропаганди ЛГБТ. Партія «Грузинська мрія» пояснює його необхідність захистом «сімейних цінностей». Остаточно цей пакет хочуть затвердити восени.

Перший закон, аналогічний російському, був про «іноагентів». Він спричинив масштабні протести із сутичками та віддалив країну від шляху до ЄС.

Ініціативу критики вважають частиною передвиборчої кампанії грузинської влади, яка маніпулює темою ЛГБТ+, заохочуючи гомофобію та ще більше віддаляючи Грузію від членства в ЄС.

Опозиційні депутати бойкотували засідання. Друге та третє читання законопроекту відбудеться восени.

На початку червня правляча партія «Грузинська мрія» внесла законопроект на розгляд. Автори ініціативи пропонують запровадити заборону на зміну статі, усиновлення та опіку над неповнолітніми для одностатевих пар, а також на проведення зборів, спрямованих на «популяризацію» одностатевих шлюбів, зміну статі та усиновлення дітей одностатевою парою.

Крім того, пропонувалося заборонити поширення у творах, програмах та інших матеріалах контенту про одностатеві шлюби, інцест, усиновлення дітей одностатевими парами та операції зі зміни статі.