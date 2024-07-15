ЕС бойкотирует внешнеполитический саммит Венгрии

https://racurs.ua/n197328-es-boykotiruet-vneshnepoliticheskiy-sammit-vengrii.html

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Єврокомісія після «мирного турне» Віктора Орбана скасувала традиційний візит до столиці Угорщини, яка головує в Раді ЄС.

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Крім того, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирішила, що єврокомісари не братимуть участі в неформальних засіданнях, які організовує угорське головування.

Європейська комісія попросила своїх комісарів не відвідувати неформальні зустрічі міністрів під час головування Угорщини в Раді ЄС, повідомили виданню POLITICO троє чиновників ЄС.

Натомість відправляючи державних службовців на зустрічі, Комісія сподівається надіслати повідомлення Будапешту про те, що його безцеремонне використання головування в ЄС є неприйнятним, додав один із чиновників.

Незабаром після того, як Угорщина стала головувати в Раді ЄС, Орбан поїхав у Росію та Китай. Він також відвідав саміт в Азербайджані, де спостерігач — невизнаний Північний Кіпр. Євросоюз ці поїздки розкритикував.

Крім того, міністри закордонних справ блоку збираються зневажливо ставитися до Угорщини, організувавши власний саміт із закордонних справ у серпні замість поїздки до Будапешта на захід Орбана.

Крім того, Орбан письмово надав пропозиції про завершення війни в Україні після свого «мирного туру». Про це заявив його політичний радник Балаш Орбан в інтерв’ю Magyar Nemzet.

За його словами, після поїздок до Києва та Москви «стало зрозуміло, що Україна і росія дуже рішуче налаштовані воювати, і без втручання зовнішніх посередників ми, на жаль, побачимо дуже жорстокі руйнування в найближчі місяці».

Також Орбан переконаний, що Угорщина наразі є єдиною, хто може «вести переговори з усіма сторонами».