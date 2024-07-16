Венгрию нельзя лишить председательства в Совете ЕС

https://racurs.ua/n197361-vengriu-nelzya-lishit-predsedatelstva-v-sovete-es.html

Ракурс

Угорщину не можна позбавити головування в Раді ЄС, не дивлячись на те, що довіра до її прем'єра Орбана впала до нуля.

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Про це в інтерв’ю «Суспільному» сказала віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

Ми можемо бойкотувати і відкрито показати, що не погоджуємося з політикою Орбана. Це те, що ми робимо зараз, і поступово готуємося до польського головування, яке починається з нового року, — додала Юрова.

Вона також зазначила, що угорське головування припадає на той час, коли Рада не ухвалюватиме жодних ключових рішень.

За інформацією видання Politico, 63 євродепутати закликають позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі на тлі орбанівських «мирних місій». У своєму листі, на який спирається видання, вказується, що Орбан «вже завдав значної шкоди, експлуатуючи та зловживаючи роллю головуючого в Єврораді». Зазначається, що цей лист «є останньою спробою засудити Будапешт».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав свій «мирний план» усім європейським лідерам. У Будапешті наголосили, що цей план нібито базується на реалістичній оцінці ситуації, реальних цілях і відповідному графіку.

Угорщина, яка головує в Раді ЄС, планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті 28−29 серпня. За даними Politico, міністри мають намір організувати свій власний саміт.