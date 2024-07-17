Европарламент принял резолюцию об осуждении «миссий мира» Орбана

https://racurs.ua/n197383-evroparlament-prinyal-rezoluciu-ob-osujdenii-missiy-mira-orbana.html

Ракурс

Європарламент ухвалив резолюцію, де засудив «місії миру» угорського прем'єра Віктора Орбана.

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Згідно з документом, нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини до терористичної федерації є «кричущим порушенням договорів ЄС та спільної зовнішньої політики». Депутати підтвердили свою позицію про те, що ЄС має продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки потрібно до перемоги.

У тексті, оприлюдненому на сайті Європарламенту, йдеться, що Угорщина має понести відповідальність за ці дії Орбана.

Депутати Європарламенту вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок Орбана до росії та Китаю. З відповідним листом вони звернулися до керівництва Євросоюзу. Про це пише Politico.

Документ ухвалено 495 голосами «за». 137 європарламентарів проголосували «проти», 47 — «утрималися». Всього в ЄП 720 депутатів.

У заяві йдеться, що прем'єр-міністр Угорщини «вже завдав значної шкоди… він здійснив кілька дипломатичних візитів, зокрема, щоб відвідати Путіна в росії та Сі Цзіньпіна в Китаї, під час яких він навмисно спотворив свої повноваження».

Напередодні Орбан у листі до президента Євроради запропонував відновити дипломатичні відносини з росією та закликав до переговорів з Китаєм.

Згодом Шарль Мішель відповів на лист Віктора Орбана про його «мирну місію». Заявив, що жодних дискусій про Україну не може відбуватися без України.

Крім того, голова Євроради нагадав, що угорський прем'єр не має мандату діяти від імені ЄС, а «найпряміший шлях до миру — виведення росією всіх сил з України та повага до територіальної цілісності». Цей лист надішлють усім членам Євросоюзу та Україні.