Его злит, что он шаркает при ходьбе – брат Байдена о его отказе баллотироваться

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Ракурс

Коли Джо Байден знімався з передвиборчих перегонів, він так і не назвав причини свого рішення, хоча весь світ здогадується про стан його здоров’я.

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Якби Байден заявив, що він не в змозі балотуватися, то це порушило б питання про те, чи може він керувати країною аж до січня 2025 року, коли офіційно закінчується його термін.

Брат Джо Байдена, 71-річний Френк Байден, поспілкувався з американськими ЗМІ одразу після того, як стало відомо про рішення чинного президента зняти свою кандидатуру з виборів. Він пояснив таку поведінку свого брата тим, що той має проблеми зі здоров’ям.

На мою скромну думку, його вихід із передвиборчих перегонів пов’язаний із загальним станом здоров’я. Нічого когнітивного. Але він гордий хлопець, його злить, що він човгає під час ходьби, — розповів Френк Байден в інтерв’ю американській телекомпанії ABC News.

За словами Френка, Джо Байден зважився на відмову від участі у виборах через любов до рідної країни.

У Джо на думці перш за все одне. Це не він сам, не його его, не його амбіції. Він справді досягнув тієї точки, коли все, що для нього важливо, — це здоров’я нації, — наголосив брат Байдена.

Френк також додав, що його з особистих міркувань втішило рішення брата.

Це егоїстично, але я отримаю його назад і зможу насолодитися часом, який у нього залишився, — додав він.

Втім, джерело, близьке до Байдена, у розмові з ABC News заявило, що словами брата президента не можна вірити.