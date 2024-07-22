Венгрия снова заблокировала финансирование из фонда ЕС, который помогает Украине оружием

https://racurs.ua/n197561-vengriya-snova-zablokirovala-finansirovanie-iz-fonda-es-kotoryy-pomogaet-ukraine-orujiem.html

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Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю.

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Більшість держав-членів наполягали на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються місяцями. І водночас вони наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік, — констатував представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Ця держава-член наполягала, що це щось неприйнятне, нестерпне, і, на жаль, ситуація з блокуванням зберігається, — додав він.

Будапешт блокує кошти навіть попри те, що отримав запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.

Євросоюз скерує перший транш від заморожених активів росії на закупівлю зброї для України на початку серпня. Про це Боррель сказав на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. Він заявив, що на засіданні «повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу в 1,4 мільярда євро».

Боррель також заявив, що наступна зустріч глав МЗС ЄС відбудеться в Брюсселі, а не в Будапешті, через позицію Угорщини щодо України.

Тим часом Угорщина може припинити експорт електроенергії в Україну через зупинку транзиту нафти російського «Лукойлу». Про це заявив 22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Сійярто заявив, що його країна почала консультації з Європейським Союзом. За словами угорського міністра, рішення України внести «Лукойл» до свого санкційного списку, що й призвело до призупинення транзиту нафти, «фундаментально загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини».

Угорщина та Словаччина вимагають від Єврокомісії вжити заходів через санкції України на транспортування нафти російського «Лукойлу» своєю територією. На думку урядів країн, рішення Києва порушує Угоду про асоціацію з ЄС та є «неприйнятним», якщо Україна хоче стати членом союзу. Тож на тлі цього Словаччина спільно з Угорщиною звернулися до Єврокомісії.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо раніше поскаржився Денису Шмигалю на зупинку Україною транзиту російської нафти. Під час телефонної розмови зі Шмигалем Фіцо розкритикував включення до санкційного списку російської компанії «Лукойл», чию нафту також використовував нафтопереробний завод Slovnaft.

Фіцо вважає ці санкції «безглуздими», оскільки, на його думку, вони не завдають шкоди рф, а переважно деяким країнам-членам ЄС.