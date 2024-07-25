Венгрия взяла у Китая рекордный для себя кредит

Венгрия взяла рекордный для себя кредит у Китая, фото: УНН

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Угорщина цієї весни позичила у трьох китайських банків 1 млрд євро — це найбільший кредит, коли-небудь отриманий Будапештом.

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Кредит, наданий Банком розвитку Китаю, Експортно-імпортним банком Китаю та угорською філією Банку Китаю, був повністю оформлений 19 квітня і має бути погашений протягом трьох років. Про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що сам офіційний Будапешт не оголошував про угоду. Вперше про це повідомило нещодавно угорське ділове видання Portfolio, а потім дані з’явилися на сайті Агентства з управління державним боргом Угорщини.

Кредитна угода дозволяє фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор, зокрема. Угода підтримує відношення державного боргу до ВВП на рівні 28,9 відсотка, — повідомили в урядовому агентстві у коментарі Portfolio після того, як видання першим повідомило про угоду.

Хоча, за інформацією Portfolio, що відсоткова ставка є плаваючою, уряд Угорщини не розкрив жодних подробиць щодо її розміру, графіку погашення або інших деталей.

Значні запозичення відбуваються в той момент, коли Будапешт поглиблює свої зв’язки з Пекіном. Так, за словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, китайські компанії, такі як виробник електромобілів BYD або технологічний гігант Huawei, наразі інвестували в країну близько 16 млрд євро.

У травні Сіярто також оголосив про низку спільних інфраструктурних проектів з Китаєм, включаючи:

високошвидкісну залізницю до аеропорту Будапешта;

вантажну залізничну лінію навколо угорської столиці;

нафтопроводи між Угорщиною та Сербією;

ядерну співпрацю.

Зазначається, що, зважаючи на рекордно високий державний борг Угорщини в 140 млрд євро (73,5% ВВП) і дефіцит бюджету в 6,7% ВВП, Будапешт відчайдушно потребує готівки й все ще чекає на мільярди євро з фондів ЄС.

Нова китайська позика є найвищою часткою державного боргу, другою з яких є також позика від China Eximbank на залізничний проект Будапешт-Белград у розмірі 917 млн доларів, — зазначає Politico.

Джерело: Politico