путин вдвое увеличил разовую выплату оккупантам. Фото:

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Російським окупантам обіцяють вдвічі більшу винагороду за участь у війні проти України.

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Диктатор володимир путін більш ніж удвічі збільшив одноразову виплату для тих, хто готовий укласти контракт із Міноборони рф і піти на війну проти України. Про це повідомило видання The Moscow Times із посиланням на президентський указ, опублікований на порталі правової інформації.

Цей документ передбачає, що тепер громадяни країни-агресора та іноземці, які підписали контракт з оборонним відомством, зможуть отримати одноразову виплату у 400 тис. руб. Це сума еквівалентна приблизно 192 тис. грн. Раніше одноразова виплата становила 195 тис. руб.

Указ диктатора передбачає, що на підвищену виплату зможуть розраховувати тільки ті, хто підпише контракт із 1 серпня до 31 грудня 2024 року. Областями воєнний злочинець порекомендував також виплачувати щонайменше 400 тис. руб. росіянам, які вирішили вирушити на війну.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), диктатор росії володимир путін розраховує перемогти в Україні за допомогою довгострокових, повзучих наступальних операцій. Наразі російське військове командування віддає перевагу послідовним наступальним операціям та тактичним успіхам, а не великомасштабним змінам оперативної ситуації на фронті.

Джерело: The Moscow Times