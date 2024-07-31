ЕС может ограничить Шенген для россиян, если Орбан упростит выдачу виз

https://racurs.ua/n197859-es-mojet-ogranichit-shengen-dlya-rossiyan-esli-orban-uprostit-vydachu-viz.html

Ракурс

У країн ЄС є невикористані способи обмежити в’їзд росіян до Шенгенської зони, навіть якщо Будапешт спростить видачу віз для них.

.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє LRT.

За його словами, Литва вже звернулася до Єврокомісії з проханням оцінити рішення Угорщини.

Наступним кроком може бути пошук регіонального рішення. Є можливості. Будь-яка країна ЄС має право запросити консультацію щодо людей, які прибувають. У тому сенсі, що дозвіл на в’їзд до Шенгенської зони не надаватиметься автоматично, але щодо кожного з них відбуватимуться консультації з іншими державами-членами, — пояснив він.

Це, звісно, дуже обмежує іншу сторону і обтяжує її бюрократичними процедурами, але я просто хочу сказати, що є певні варіанти вирішення. Досі вони не використовувалися, тому що жодна держава так не робила, — додав глава МЗС Литви.

Нагадаємо, що Угорщина спрощує в’їзд для росіян та білорусів. Будапешт вніс їх до програми «національної карти», яку видають усім охочим працювати в країні на два роки. Тепер для них не буде жодних перевірок безпеки, повідомляє німецьке видання RND.

Так Угорщина дала можливість росіянам та білорусам безперешкодно рухатись до інших країн Євросоюзу, що викликає занепокоєння на тлі зростання російських гібридних атак на території ЄС.