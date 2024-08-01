Обломки российских БПЛА снова обнаружили в Румынии. Фото:

https://racurs.ua/n197863-oblomki-rossiyskih-dronov-snova-nashli-v-rumynii.html

Ракурс

Нові уламки російських безпілотників типу «Шахед» знайшли на території Румунії.

.

Фахівці румунського Міністерства оборони 31 липня знайшли нові уламки ворожих БпЛА у районі Тулча, неподалік села Чаталкіой. Це біля кордону з Україною. Про це повідомили в оборонному відомстві.

Зазначається, що всі місця, де знайшли уламки «Шахедів», знаходяться за межами населених пунктів — люди або інфраструктура не постраждали. Румуни наголосили, що російські окупанти цілили в цивільну та портову інфраструктуру України в районі Дунаю, а не в обʼєкти Румунії.

В Міноборони заявили, що вони засуджують російські атаки, бо вони «невиправдані та серйозно суперечать нормам міжнародного права».

Також ЗМІ писали про можливе падіння уламків «Шахедів» поблизу сел Нікуліцел і Кілія-Веке, що також недалеко від кордону з Україною. Однак там уламків не знайшли.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня під час повітряного удару по Україні три «Шахеди» були локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. Уламки одного з них знайшли поблизу міста Плауру в дельті Дунаю.

У НАТО згодом заявили, що «немає жодних ознак навмисного нападу на територію Північноатлантичного альянсу».