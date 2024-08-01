Масштабный обмен с Западом и россией — что пишут СМИ

https://racurs.ua/n197876-masshtabnyy-obmen-s-zapadom-i-rossiey-chto-pishut-smi.html

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Провідні медіа світу пишуть 1 серпня про імовірний обмін ув’язненими між країнами Заходу та росією.

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За даними CBS, у рамках обміну росія може видати щонайменше 12 політв’язнів. Їх передадуть Німеччині, стверджує телеканал.

Серед тих, хто залишить росію, нібито буде журналіст Володимир Кара-Мурза, засуджений на 25 років колонії. Його перевезуть до США, де мешкає його родина, повідомляє CBS.

Своєю чергою, до так званої росії повернуться восьмеро її громадян, зокрема люди, пов’язані з російською розвідкою.

Серед них Вадим Красіков, засуджений за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні

Пишуть і пр те, що росія вже звільнила журналіста WSJ Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в рамках масштабного обміну ув’язненими

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. І Вілана, і Гершковича суд РФ засудив до 16 років ув’язнення у справах «про шпигунство».

CNN стверджує, що обмін відбувається «просто зараз», згадуючи, що в ньому, крім США і росії, бере участь Німеччина.

Угода, за даними телеканалу, координувалася низкою урядових установ США, включаючи Білий дім. Деталі трималися в секреті, але останніми днями про це почали активніше говорити через переведення людей з в’язниць.

CBS також стверджує, що у списку на обмін й Алсу Курмашева з «Радіо Свобода». Офіційно деталі обміну досі невідомі, як і точні списки.