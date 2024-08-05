Технологические компании "Прекрасной семерки" потеряли почти 900 млрд дол. капитализации за несколько часов

https://racurs.ua/n198008-tehnologicheskie-kompanii-prekrasnoy-semerki-poteryali-pochti-900-mlrd-dol-kapitalizacii.html

Ракурс

Технологічні компанії Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla, Apple та Nvidia втратили майже $900 млрд капіталізації за декілька годин.

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Як пише Reuters, акції компаній «Прекрасної сімки» впали на 6,5% після відкриття фондового ринку.

Зниження вартості акцій відбулось через побоювання ринку щодо повільного економічного зростання в США, що вже призвело до найбільшого в історії падінні японського фондового ринку.

Також причиною падіння називають побоювання інвесторів, що окупність великих інвестицій в ШІ займе більше часу, ніж очікувалося раніше.

Раніше «Ракурс» повідомляв про падіння фондового ринку Японії — він зазнав найбільшого обвалу за всю історію існування. Американські фондові ринки у понеділок, 5 серпня, також відкрилися сильним падінням.

Індекс Nikkei 225 обвалився більш ніж на 12% та втратив понад 4400 пунктів. Причиною такого різкого падіння стали побоювання ринку щодо повільного економічного зростання в США.

Також впали інші основні фондові індекси Азійсько-тихоокеанський регіону: Shanghai Composite втратив 1,3%, Hang Seng Index — 2,3%, KOSPI — 8,8%, S&P/ASX 200 — 3,7%, а також Taiex — 8,4%.

Це падіння вплинуло й на ринок криптовалют. Вартість біткоїна різко знизилась з $60 тисяч до $49,5 тисячі.

Востаннє одноденне падіння фондового ринку було у так званий «чорний понеділок» 1987 року — тоді Nikkei втратив 3 836 пунктів.