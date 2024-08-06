ВСП уволил с должностей судей Князева и Тандыра

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Ракурс

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Князєва.

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Про це 6 серпня повідомило «Суспільне».

Його звинувачують в отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн дол. У січні 2024 року Князєв, після внесення застави у понад 18 млн грн, вийшов із СІЗО. Заставу зменшували сім разів.

Також ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного сп’яніння у Києві 26 травня 2023 року, внаслідок чого загинув нацгвардієць.

Історія справи

18 липня Вища рада правосуддя залишила в силі рішення Першої Дисциплінарної палати, яка внесла подання про звільнення судді Всеволода Князєва. За це рішення тоді проголосували 10 членів ВРП.

Справа стосується оренди 4-кімнатної квартири у Києві за 1000 грн на місяць. Раніше суди визнали Князєва винним у порушенні обмежень щодо отримання подарунків.

Князєв, який повернувся з відпустки, розповідав, що насправді було два договори оренди квартири. Мовляв, був ще договір про вартість у 1100 доларів за місяць.

Можу поклястись дітьми своїми, що був договір на 1100 доларів, — заявив Князєв членам ВРП.

При цьому суд таку версію подій вже досліджував раніше і встановив, що вона не відповідає дійсності.

Зокрема, Князєв до своїх перших пояснень до НАЗК долучав копію договору, в якому фігурує сума у 1 000 грн і жодним чином не обмовився про будь-який інший договір оренди на суму 1 100 доларів.

Після цього рішення ВРП мала ухвалити окреме остаточне рішення про звільнення Князєва.

Поки Князєв не звільнений, він продовжує отримувати зарплату. За 2023 рік Князєв отримав 3,3 млн грн, хоча більше, ніж півроку, не здійснював правосуддя.

Нагадаємо, що справа Князєва про хабар вже розглядається у ВАКС. У ВРП є ще одна скарга щодо Князєва, яка стосується корупційної справи, але її розгляд затягує член ВРП Бурлаков.