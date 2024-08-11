Гаюн развенчал фейк лукашенко об «украинских» БпЛА в беларуси. Фото:

https://racurs.ua/n198199-gaun-razvenchal-feyk-lukashenko-ob-ukrainskih-bpla-v-belarusi.html

Ракурс

Заява білоруського диктора олександра лукашенка про нібито збиття в білорусі «українських» дронів не відповідає дійсності.

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У п’ятницю, 9 серпня під час вильотів авіації Збройних сил білорусі жодних дронів виявлено не було. Також не проводилося жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або вертольота МІ-24. Про це моніторингова група «Беларускі Гаюн» 11 серпня повідомила у Telegram.

З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко заявив, що 9 серпня Україна нібито порушила повітряний простір країни. За його словами, на висоті 1,5 км й дальності 6,5 км білоруське ППО знищило кілька цілей над територією країни.

Згодом диктатор наказав посилити угруповання білоруських військ поблизу кордону з Україною. Спецназ, підрозділи сухопутних і ракетних військ відправили на Гомельський та Мозирський напрямки. Також у цих районах розмістять ракетні системи «Полонез» та комплекси «Іскандер».

Також МЗС білорусі пригрозило закрити посольство України в Мінську.