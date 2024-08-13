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Ракурс
На новом российском морском дроне-камикадзе заметили Starlink

На новом российском морском дроне-камикадзе заметили Starlink

13 авг 2024, 20:29
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У росії презентували морський дрон-камікадзе «Мурена-300с» — ймовірно, він оснащений антеною Starlink.


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На це звернуло увагу видання Naval News. Фахівці проаналізували фото із форуму «Армія-2024», на якому й презентували дрон. На кадрах видно, що антену Starlink на «Мурені-300с» приховали маскувальною сіткою.

Новий російський безпілотник має приблизно такий же розмір, як український морський дрон Magura V5. Виробник стверджує, що «Мурена-300с» призначений для захисту військово-морських об'єктів, встановлення мін, розмінування, патрулювання і розвідки.

Згідно з даними, оприлюдненими під час форуму, максимальна швидкість «Мурени-300с» — 83 км, маса корисного навантаження — 500 кг.

У травні видання Bloomberg писало, що Пентагон спільно із SpaceX зміг обмежити несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink на полі бою.

Источник: Ракурс


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