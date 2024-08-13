россия перебрасывает войска из Калининграда в Курскую область

https://racurs.ua/n198274-rossiya-perebrasyvaet-voyska-iz-kaliningrada-v-kurskuu-oblast.html

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росія перекидає війська зі свого балтійського ексклаву Калінінграда в Курську область.

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Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, який 13 серпня перебував у Києві з офіційним візитом.

Під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським він висловив повагу українським «діям на півночі» і заявив, що наразі ніхто не каже, що «червоні лінії» пройдені.

На його думку, наступним хорошим знаком від партнерів був би дозвіл на дозвіл на використання засобів дальнього ураження: «ми лобіюємо це, впевнений, що ми повинні це робити».

Я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас боряться, тому що через їхню боротьбу їм [росії] треба відводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це «демілітарізацією» Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням, — додав він.

Раніше стало відомо, що росія вивела частину військ з півдня України на свою власну територію на тлі подій в Курській області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Лиховій. Він сказав, що це була «відносно невелика» кількість.