Встречи с садовниками, телефонные разговоры, визит к Алиеву - как путин игнорирует оккупацию Курской области

https://racurs.ua/n198499-vstrechi-s-sadovnikami-telefonnye-razgovory-vizit-k-alievu-kak-putin-ignoriruet-okkupaciu.html

Ракурс

Зустрічі із губернаторами та садівниками, телефонні розмови та візит в Азербайджан -- так кремлівський диктатор владімір путін публічно ігнорує операцію ЗСУ у Курській області.

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Видання «Агентство» простежило, як поводиться кремлівський диктатор з моменту перенесення війни на територію росії.

Кремль вдає, що в Курській області не відбувається нічого серйозного. Видання зібрало графік президента за останні 15 днів.

путін поводиться так, ніби нічого серйозного не відбувається. Він не говорив нічого про вторгнення до Курської області з 12 серпня. А в неділю та понеділок російський президент відвідував Азербайджан, де зустрічався з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим без піджака та у сорочці з розстебнутими верхніми ґудзиками.

Раніше диктатор публічно також виключив можливість переговорів:

Про які переговори взагалі може йтися з людьми, які без розбору завдають ударів по мирним людям, по громадянській інфраструктурі або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики?.

Наступ на Курську область він назвав спробою України покращити переговорну позицію.