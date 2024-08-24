В Курской области Киев показал Западу, что готов побеждать, — CNN

https://racurs.ua/n198622-v-kurskoy-oblasti-kiev-pokazal-zapadu-chto-gotov-pobejdat-cnn.html

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Зухвале вторгнення України до російської Курської області стало тріумфом її військової розвідки та тактичної маневреності, а також сигналом, що, незважаючи на перевагу в живій силі та бронетехніці, російська армія має безліч вразливих місць.

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Про це пише CNN.

Раптом повторювані заяви Москви про те, що всі цілі того, що владімір путін досі називає «СВО», будуть досягнуті, стали порожніми. Українські війська зайняли в серпні майже стільки ж території росії (близько 1200 квадратних кілометрів), скільки росіяни завоювали в Україні за весь рік. Це стало політичним посланням партнерам Києва, які вважали, що українські війська приречені лише на нескінченні ар'єргардні бої проти переважаючої російської вогневої могутності.

Таким чином, Київ звертається до партнерів із посланням, що операція в Курську демонструє, що його військові заслуговують на постійну, швидшу та якіснішу підтримку з боку Заходу, оскільки це може реально змінити хід війни.

Операція у Курську демонструє здатність українців до навчання та адаптації після провалу наступу 2023 року. Мета України — показати, що перемога росії не є неминучою, і що Україна може боротися та перемагати, — зазначає генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Райан.

Українці вже здобули важливу політичну перемогу: з боку західних країн не було публічних заперечень проти відкриття нового фронту на території рф, а з боку багатьох членів НАТО, включаючи Німеччину, Велику Британію та США, це навіть спричинило схвалення.

Це також дає Заходу впевненість у тому, що українці не приречені завжди перебувати в обороні, і що вони навчаються західного способу ведення війни після того, як великі надії на наступ 2023 року було розбито, зазначає CNN.