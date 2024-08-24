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Ракурс
Варшава сменила посла в Украине – он работал в Ираке и Афганистане

Варшава сменила посла в Украине — ранее он работал в Ираке и Афганистане

24 авг 2024, 21:18
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Із 1 вересня послом Польщі в Україні стане Пйотр Лукасевич, заявили в польському МЗС.


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Він політолог, дипломат і полковник запасу Збройних сил Польщі. Лукасевич замінить Ярослава Гузи, причому в Польщі причину зміни посла поки що не повідомили.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський зауважив, що декілька нових польських послів розпочали роботу і в інших країнах. Пйотр Лєшек Лукасевич працював послом Польщі в Афганістані з 2012 по 2014 рік. У 1995−2006 він роках працював над питаннями, пов’язаними з державною безпекою та боротьбою з тероризмом. Брав участь у стабілізаційних місіях в Іраку (2004−2005).

У 2006 році був заступником військового аташе в Ісламабаді, а в січні 2007 року став полковником і військовим аташе в Афганістані — на цій посаді він перебував протягом трьох років.

У жовтні 2009 року він став повноважним представником Міністерства оборони в Афганістані. На цій посаді він, серед іншого, був одним із розробників стратегії польської військової присутності в Афганістані.

У 2012 році звільнився в запас у званні полковника, після чого став послом в Афганістані. Завершив свою місію 31 грудня 2014 р. Після повернення займався журналістською, викладацькою та експертною діяльністю.

Источник: Ракурс


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