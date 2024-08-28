Кабаева 10 лет летала за границу на бизнес-джетах

https://racurs.ua/n198756-kabaeva-10-let-letala-na-maldivy-v-shveycariu-i-italiu-na-biznes-djetah.html

Ракурс

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва для перельотів за кордон використовувала в основному бізнес-джети.

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Це з’ясувало «Агентство», вивчивши дані прикордонної служби ФСБ, що витікли в мережу.

У цій базі журналісти знайшли дані про 41 переліт Кабаєвої з 2014 по 2023 роки. 32 (майже 80%) з них, як повідомляється, було здійснено на бізнес-джетах, ще дев’ять — на звичайних рейсових літаках.

У вересні 2014 року Кабаєва на 12 днів літала до швейцарського Лугано. Видання The Wall Street Journal стверджувало, що у березні 2015 року вона у Швейцарії народила володимиру путіну першого сина. Однак у злитому витоку даних про політ до Швейцарії на той час немає, пише видання, зазначаючи, що ця база може бути неповною.

Наступний переліт вона здійснила в 2016 році: у новорічні свята вона вилетіла з Сочі в італійський Турін, потім через три дні повернулася вже з французького Ліона. Того ж року Кабаєва тричі була в Мілані та один раз у Ташкенті. У 2017 і 2018 роках Кабаєва літала двічі на Мальдіви, а також в Алмати, Ташкент, Мюнхен, Женеву і три рази в Мілан. У грудні 2020 року вона двічі була у Лугано, а у 2021 році — у Мілані.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Кабаєва, з’ясували журналісти, літала до Мінська та Ташкента, де відвідувала Кубок світу з художньої гімнастики та свою академію художньої гімнастики «Небесна грація».

«Агентство» припускає, що як мінімум з 2014 по 2021 рік «супутниця президента» жила в Сочі, оскільки саме звідти вона найчастіше вилітала за кордон і туди ж поверталася. «Проект» стверджує, що путін подарував Кабаєвій розкішний двоповерховий пентхаус у сочинському житловому комплексі «Королівський парк». 2023 року, як стверджується, Кабаєва здійснювала перельоти вже тільки з Москви.

Молодша дочка президента Катерина Тихонова, згідно з базою даних прикордонників, що втекла, з 2014 року літала за кордон 61 раз, з них на бізнес-джетах — 14. Старша дочка путіна Марія Воронцова здійснила 34 перельоти, бізнес-джет вона використала лише один раз — у 2016 році для польоту в Амстердам.