Польские фермеры возвращаются и угрожают новыми протестами на границе

https://racurs.ua/n198898-polskie-fermery-vozvraschautsya-i-ugrojaut-novymi-protestami-na-granice-vse-iz-za-maliny.html

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Польські аграрії заявили, що можуть повернутися до протестів на кордоні з Україною після завершення польових робіт. За словами польських фермерів, потік агропродукції з України руйнує, серед іншого, ринок м’яких фруктів.

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Польські виробники отримують 6,5−7 злотих за один кілограм малини — це нижче рівня рентабельності, пише RadioMaryja.pl. Фермери побоюються, що закупівельні ціни падатимуть і надалі, і вважають, що винний у цьому імпорт фруктів з України. На їх думку «останнім часом спостерігалося значне зниження закупівельних цін, що явно спричинене імпортом з України».

«Латифундист» пише, що Польща не може конкурувати з Україною, адже собівартість виробництва значно нижча в Україні, а фермери не зобов’язані відповідати суворим екологічним стандартам ЄС.

Тому для Польщі є високий ризик втрати зовнішніх ринків. Заморожену малину з Польщі переважно відправляли до скандинавських країн. Аграрії вважають, що українці «хочуть захопити цей ринок», тому просять владу вжити заходів.

Введення лімітів залежить від нашої влади. Принаймні так вважають виробники. Цей продукт має доповнювати наш ринок, а не руйнувати його (…). У нас є низка служб на кордоні, які повинні перевіряти весь транспорт, а не вибірково, — зазначив сказав Сильвестр Дзєвульський з Люблінської сільськогосподарської палати.

Аграрії не виключають, що повернуться до протестів після завершення польових робіт.