Польша заявила о еще одной "напряженной" ночи для своей ПВО

https://racurs.ua/n198956-polsha-zayavila-o-esche-odnoy-napryajennoy-nochi-dlya-svoey-pvo.html

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Польща заявила про ще одну «напружену» ніч для своєї ППО.

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Вранці 4 вересня поляки підіймали свої винищувачі біля східного кордону через російські атаки на західні регіони України.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі у мережі Х.

Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Львів 4 вересня московити атакували комбінованим ударом: «шахедами», ракетами Х-101 та «Кинжалами». Є щонайменше два влучання. Загинуло станом на 9.30 семеро людей, поранено понад 30.