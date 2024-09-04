Вдова Навального предлагает Западу "переустройство россии в международно признанных границах"

https://racurs.ua/n198964-vdova-navalnogo-predlagaet-zapadu-pereustroystvo-rossii-v-mejdunarodno-priznannyh-granicah.html

Ракурс

Юлія Навальна, вдова російського політика Олексія Навального та претендентка на лідерство в російській демократичній опозиції, виступила із пропозиціями європейської стратегії для переоблаштування росії «в міжнародно визнаних кордонах».

.

При цьому вона заперечує потребу «деколонізації» рф через поділ на менші держави, критикує санкції ЄС та пропонує не ототожнювати диктатора путіна та росію, пише «Новинарня».

Навальна вважає, що такій стратегії відповідають наступні дії європейців:

«допомагати російському громадянському суспільству, незалежним медіа, правозахисникам, будь-яким горизонтальним структурам»;

«робити різницю між путіним і росією»;

«допомагати Україні у реалізації її права на оборону».

Натомість не потрібно «підтримувати тих, хто поширює ненависть», «вести переговори з путіним як із легітимним президентом росії», «погрожувати поділом росії на багато частин, граючи на руку путінській пропаганді».

Останнє твердження спричинило значний резонанс у соцмережах насамперед серед українців.