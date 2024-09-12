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Последствия крушения поезда в Белгородской области, фото: социальные сети

ГУР и ССО пустили под откос поезд в Белгородской области — СМИ

12 сен 2024, 13:51
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У Бєлгородській області рф в результаті спільної операції ГУР МОУ та ССО ЗСУ 10 вересня зійшов із рейок вантажний потяг.


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Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на джерела в спецслужбах.

Зазначається, що було здійснено мінування та підрив на залізничній ділянці «Старий Оскол — Валуйки». В результаті пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора — після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив поїзда зійшли з рейок та перевернулись.

Вказана залізнична артерія паралізована, низку поїздів скасували. Робота над ослабленням держави-агресора росії триває, — зазначили джерела видання.

Вчора, 11 вересня, у прес-службі Південно-Східної залізниці рф повідомили, що через «зовнішнє втручання у роботу залізничного транспорту» пізно ввечері 10 вересня сталося сходження з рейок під Бєлгородом 11 «порожніх» вагонів та локомотива вантажного поїзда.

Наслідки аварії поїзда у Бєлгородській області, фото: соціальні мережі

Джерело: «РБК-Україна»

Источник: Ракурс


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