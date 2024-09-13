США ввели санкции против российских государственных медиа и пропагандиста Киселева

Дмитрий Киселев, фото: ZN,ua

https://racurs.ua/n199271-ssha-vveli-sankcii-protiv-rossiyskih-gosudarstvennyh-media-i-propagandista-kiseleva.html

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США запровадили санкції проти російської медіагрупи «Россия сегодня» та її гендиректора відомого пропагандиста Дмитра Кисельова.

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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Зазначається, що до санкційного списку додали три юридичні особи:

медіахолдинг «Россия сегодня», котрий, зокрема, включає інформаційне агентство «РИА Новости» та агентство і радіо Sputnik;

автономну некомерційну організацію «ТВ-Новости» — юрособу російського пропагандистського телеканалу іномовлення RT;

АНО «Евразия», діяльність котрого спрямована на поширення російської «культурної дипломатії» за кордоном.

Окрім Кисельова, санкції запроваджені також проти очільниці АНО «Евразия» Неллі Парутенко, котра є громадянкою Молдови.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні під час брифінгу для преси зазначив, що ці структури втручалися у виборчі процеси, зокрема в Молдові, повідомляють BBC.

Блінкен також заявив, що російські держЗМІ не лише поширюють дезінформацію та пропаганду, а й мають приховані можливості для втручання у внутрішньополітичні процеси в інших країнах, зокрема і кібернетичні.

Так, за його інформацією, RT має кіберможливості та задіяна у прихованих інформаційних операціях, операціях впливу, а також у військових закупівлях.

У рамках розширених можливостей RT російська держава впровадила всередину RT підрозділ із можливостями для кібероперацій та зв’язками з російською розвідкою. Керівництво RT мало пряме […] знання про це починання, — зазначив він.

За словами Блінкена, нову інформацію про приховану діяльність RT отримано великою мірою від співробітників цієї організації.

Він також повідомив, що США, Британія й Канада розпочинають спільну дипломатичну кампанію, покликану переконати країни світу ставитися до RT не просто як до пропагандистського органу, а як інструменту російської розвідки.

Джерело: Мінфін США, BBC