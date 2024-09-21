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Ракурс
В россии новые гигантские взрывы – дроны атаковали склад с боеприпасами

В россии новые гигантские взрывы — дроны атаковали склад с боеприпасами (ВИДЕО)

21 сен 2024, 08:20
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У Тихорецькому районі Краснодарського краю рф дрони атакували склад із боєприпасами. Також атаки БпЛА зазнав 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління у селищі Октябрське Тверської області.


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Обережно, відео з нецензурщиною!

Місцева влада пише, що пожежа почалася «внаслідок падіння уламків БпЛА». Також триває евакуація місцевих.

Міноборони рф повідомляє, що загалом цієї ночі на території росії нібито вдалося знищити 101 безпілотник, зокрема 18 у Краснодарському краї.

Источник: Ракурс


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