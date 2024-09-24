Трамп сетует, что Зеленский хочет, чтобы Харрис выиграл выборы в США

https://racurs.ua/n199597-tramp-setuet-chto-zelenskiy-hochet-chtoby-harris-vyigral-vybory-v-ssha.html

Ракурс

Візит українського лідера на фабрику боєприпасів у Пенсільванії — критично важливому штаті — викликав обурення кандидата від Республіканської партії.

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Дональд Трамп цими днями виступив на круглому столі щодо загрози Китаю для сільського господарства США, пише Politico.

Він дуже хоче, щоб вони [демократи] виграли ці вибори, але я б зробив це інакше, я буду досягати миру, — сказав Трамп. — Зеленський «дуже хотів», щоб віце-президент Камала Гарріс перемогла на президентських виборах у США 2024 року. Я бачу, що Зеленський тут, я вважаю, що Зеленський — найкращий комівояжер в історії, — сказав Трамп на мітингу в Пенсільванії.

Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він йде з 60 мільярдами доларів… Він дуже хоче, щоб вони [демократи] виграли ці вибори, але я б зробив це інакше, я досягну миру, — додав Трамп.

Кандидат від Республіканської партії додав, що якщо він переможе на виборах, «перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському і президенту путіну, і я скажу: «Ти повинен укласти угоду, це божевілля».

Трамп неодноразово обіцяв вести переговори про припинення конфлікту, хоча він відмовився надати додаткові подробиці та не сказав, чи хоче він, щоб Україна перемогла росію, коли на нього натискали президентські дебати з Гарріс на початку вересня. Він також погрожував скоротити допомогу США Україні.

Під час дебатів Гарріс напала на Трампа через його позицію щодо війни, сказавши, що президент росії владімір путін «сидів би зараз у Києві» з Польщею в полі зору, якби Трамп був в Овальному кабінеті.

Відтоді, як путін розпочав своє повномасштабне вторгнення, Варшава була одним із найвірніших союзників Києва, яка довгий час побоювалася Москви.

Поїздка Зеленського до Пенсільванії є благом для Гарріс, яка намагається використати підтримку України США, щоб звернутися до 750-тисячної польсько-американської громади штату. У 2020 році Байден випередив Трампа в Пенсільванії приблизно на 80 тис. голосів.

Гарріс нещодавно найняла Філіпа Йотевскі на посаду «директора з питань національної діаспори та етнічної взаємодії». А гігантська група збору коштів, яка підтримує Харріса, опублікувала рекламу у Facebook, спеціально націлену на польських виборців.

Тим часом республіканці також націлилися на поляків Пенсільванії.

Трамп спочатку повинен був зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою в неділю в Пенсільванії, де вони будуть присутні на відкритті нового меморіалу польському антикомуністичному робочому руху «Солідарність». У підсумку Трамп скасував зустріч, оскільки в офісі Дуди польським ЗМІ послалися на занепокоєння безпекою.

Кандидат від Республіканської партії справді опублікував вітальне повідомлення польським американцям на своїй платформі Truth Social, а Дуда закликав діаспору голосувати — без підтримки:

Наша політична сила, ваші голоси, віддані на американських виборах, вирішують майбутнє Америки, а також майбутнє Польщі, — сказав він, передає TVP World.

Планується, що Зеленський зустрінеться з Трампом найближчими днями після першої розмови з президентом США Джо Байденом і Гарріс, а також участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Хоча він уникав згадувати Трампа по імені, Зеленський сказав минулої п’ятниці під час інтерв’ю, що якщо західні партнери дійсно хочуть, щоб Україна виграла війну, вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти Києву перемогти «сьогодні, тоді як усі чиновники, які хочуть перемоги України займають офіційні посади».

В офісі Зеленського відмовилися підтвердити, що тимчасова державна поїздка була обрана з будь-якою іншою метою, окрім «подячного візиту» на боєприпасний завод Scranton, який виробляє снаряди для українських військових.