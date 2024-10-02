Президентка Грузии не подписала анти-ЛГБТ законопроекты

https://racurs.ua/n199849-prezidentka-gruzii-ne-podpisala-anti-lgbt-zakonoproekty.html

Ракурс

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підписала анти-ЛГБТ законопроєкти.

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Водночас Зурабішвілі й не наклала вето, тож документ зможе підписати спікер парламенту. І навіть у разі вето правляча партія «Грузинська мрія» змогла б його подолати.

«Грузинська мрія» стверджує, що хоче «захистити сімейні цінності», але насправді вона обмежує права ЛГБТ-спільноти і вводить цензуру, пише грузинський телеканал Sova.

Венеціанська комісія підготувала критичний висновок щодо гомофобного законопроєкту і рекомендувала його не ухвалювати.

Нагадаємо, 17 вересня закон «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх» — проти ЛГБТ-спільноти був схвалений парламентом у третьому читанні та одноголосно ухвалений більшістю — 84 голосами.

Ухвалений закон та поправки забороняють одностатеві шлюби, усиновлення дітей одностатевими парами і трансгендерний перехід, а також «пропаганду» ЛГБТ в освіті й медіа. Фактично вони повторюють аналогічні вже ухвалені російські закони.

Крім того, забороняються заходи, що «пропагують ЛГБТ — спосіб життя». Спеціальна комісія стежитиме за тим, щоб у будь-яких художніх творах, зокрема літературі, фільмах, спектаклях або малюнках автори не пропагували «одностатеві стосунки».

Ініційований правлячою партією Грузії пакет законодавчих поправок проти ЛГБТ передбачає адміністративні штрафи в розмірі від 800 до 4 000 ларі (близько 300−1400 доларів) і кримінальну відповідальність.