Генсека ООН объявили персоной нон-грата в Израиле

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Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заборонив генсеку ООН Антоніо Гутеррешу в’їзд до країни.

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Reuters повідомляє, що таке рішення глава МЗС пояснив нездатністю Гутерріша «недвозначно засудити» масовану ракетну атаку Ірану на Ізраїль.

Після іранського запуску ракет по Ізраїлю ввечері 1 жовтня генсек ООН сказав:

Я засуджую розширення конфлікту на Близькому Сході, ескалацію за ескалацією. Це повинно припинитися. Нам необхідне припинення вогню.

Нагадаємо, очільник уряду Ізраєля Беньямін Нетаньягу пообіцяв, що Іран заплатить за ракетний удар по Ізраїлю. Натомість в Ірані заявили, що наслідками будь-якої відплати будуть «значні руйнування».

Оскільки США висловили підтримку Ізраїлю, збройні сили Ірану заявили, що американське пряме втручання проти Тегерана спровокує «сильний напад» з боку Ірану на їхні «бази та інтереси» в регіоні.

Глава дипломатії Євросоюзу Боррель заявив, що ЄС засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до негайного припинення вогню на Близькому Сході. Про це він написав у соцмережі Х.

Водночас ціни на нафту підскочили на 5% через побоювання ширшої війни між Ізраїлем та Іраном. На сьогодні Рада Безпеки ООН запланувала засідання щодо ситуації на Близькому Сході.