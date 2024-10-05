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Ракурс
Три телеканала Грузии отказались крутить скандальную агитацию партии власти

Три телеканала Грузии отказались крутить скандальную агитацию партии власти

5 окт 2024, 19:17
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Три опозиційні телеканали у Грузії заявили, що їм загрожує штраф за відмову розмістити агітаційний ролик керівної партії «Грузинська мрія», у якому виборців лякають кадрами руйнувань в Україні і закликають «обирати мир». З такою заявою вийшли телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli.


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Контрольована Бідзіною Іванішвілі влада ставить нас перед дилемою: або ми даємо в ефір ці відеоролики, або на нас накладуть велетенські штрафи, що загрожують нашій діяльності, — йдеться у заяві.

Formula, Mtavari і TV Pirveli наголосили, що оцінюють рекламу партії влади як «російську пропаганду і знущання над українським народом».

Нагадаємо, раніше Грузинська політична партія використала фото зруйнованих українських міст у передвиборчій рекламі. У рамках передвиборчої агітації вона виготовила банери, де поруч розміщені фото завданих росією руйнувань в Україні та, на контрасті, «нормальне життя у Грузії».

Источник: Ракурс


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