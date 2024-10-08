Орбан тянет время до выборов в США - заблокировал в ЕС 35 млрд евро Украине

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Угорщина вирішила не схвалювати рішення ЄС, яке дозволить погодити надання Україні кредиту в 35 млрд євро коштом заморожених російських активів, до проведення президентських виборів у США.

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Про це заявив угорський міністр фінансів Міхай Варга. За його словами, ЄС повинен будувати наступні кроки залежно від того, кого оберуть американці.

Ці гроші мали стати частиною кредиту на 50 млрд євро, гасити який планують коштом прибутків від заморожених російських активів.

Дебати щодо виділення кредиту продовжаться під час зустрічі послів ЄС в Брюсселі 9 жовтня, повідомляє Euronews. Угорщина наразі головує в Раді ЄС на ротаційній основі, і їй доручено модерувати засідання.

Раніше США та ЄС наблизилися до надання Україні $50 млрд за рахунок заморожених російських активів. Обсяг участі Сполучених Штатів залежатиме від удосконалення санкцій ЄС. Bloomberg писав, що Вашингтон поінформував Брюссель про готовність виділити 20 млрд дол. на проєкт G7, якщо ЄС скоригує режим санкцій проти росії.

Зокрема, зараз санкції проти рф потрібно продовжувати кожні пів року одностайним рішенням країн-членів.

У Вашингтоні хочуть більше гарантій того, що заморожені російські активи залишатимуться такими й надалі, відповідно, перегляду санкційного режиму кожні 36 місяців.

Водночас США планують брати участь у проєкті, навіть якщо ЄС не внесе відповідні зміни, однак цей крок вплине на розмір внеску Вашингтону.

На цей випадок Брюссель запропонував виділити 35 мільярдів євро (39 млрд дол.) з власного бюджету, однак проти виступили Німеччина, Франція та Італія.