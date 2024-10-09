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Ракурс
Нефтебаза в Феодосии продолжает гореть

Нефтебаза в Феодосии продолжает гореть (ФОТО)

9 окт 2024, 10:21
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Нафтобаза у Феодосії продовжує горіти і 9 жовтня.


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Як зазначає ОСІНТ-канал «КіберБорошно», особливо гарно на тлі цієї пожежі виглядає насип для ЗРГК «Панцирь-С1», який стоїть біля бази саме для того, щоб прикривати її від ударів.

У Феодосії на тлі пожежі на нафтобазі, яка триває від 7 жовтня, евакуйовуювали мікрорайон Північний, зявила окупаційна адміністрація міста.

Вранці 7 жовтня нафтобаза зазнала атаки. Попередньо, ЗСУ вдарили по об'єкту двома ракетами. Пошкоджено п’ять резервуарів із пальним, три з них продовжують горіти.

Источник: Ракурс


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