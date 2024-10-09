Нефтебаза в Феодосии продолжает гореть

https://racurs.ua/n200064-neftebaza-v-feodosii-prodoljaet-goret-foto.html

Ракурс

Нафтобаза у Феодосії продовжує горіти і 9 жовтня.

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Як зазначає ОСІНТ-канал «КіберБорошно», особливо гарно на тлі цієї пожежі виглядає насип для ЗРГК «Панцирь-С1», який стоїть біля бази саме для того, щоб прикривати її від ударів.

У Феодосії на тлі пожежі на нафтобазі, яка триває від 7 жовтня, евакуйовуювали мікрорайон Північний, зявила окупаційна адміністрація міста.

Вранці 7 жовтня нафтобаза зазнала атаки. Попередньо, ЗСУ вдарили по об'єкту двома ракетами. Пошкоджено п’ять резервуарів із пальним, три з них продовжують горіти.