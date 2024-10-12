Индия сотрудничает с рф. Фото:

https://racurs.ua/n200169-indiya-stala-vtorym-krupneyshim-postavschikom-podsankcionnyh-tovarov-v-rf-bloomberg.html

Ракурс

Індія наростила постачання підсанкційних товарів до російської федерації.

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Ця країна стала другим за величиною після Китаю постачальником критично важливих технологій до росії в умовах, коли проти неї запроваджені обмеження. У квітні-травні експорт підсанкційних товарів, як-то мікросхем і верстатів, з Індії до рф перевищив 60 млн дол. Це приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на посадовців США та Європи.

Також зазначається, що в липні експорт підскочив до 95 млн дол., поступившись за обсягами лише Китаю. Зараз країна-агресор отримує для своєї «оборонки» через Індію одну п’яту секретних технологій.

Автори статті вказують, що посадовці Індії практично не реагують на питання про допомогу рф у відповідь на запити послів країн Заходу. Через роль Індії як транзитної країни для підсанкційних товарів, що прямують до рф, туди в останні місяці неодноразово навідувались посадовці Європейського Союзу та США.

Нагадаємо, 23 серпня Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю. Ці угоди стосуються медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури. Крім того, підготовлено спільна заява щодо розбудови стратегічного партнерства, торгівлі та військово-технічної співпраці.

Джерело: Bloomberg