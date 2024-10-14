В рф сожгли военно-транспортный самолет Ту-134. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n200216-unichtojen-rossiyskiy-voenno-transportnyy-samolet-tu-134-gur-video.html

Ракурс

Військовий літак знищили на території російської федерації.

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У росії спалили військово-транспортний літак Ту-134. Ця бойова одиниця, що належала до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил рф, згоріла у ніч з 12 на 13 жовтня. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Зазначається, що нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі «Оренбурґ-2», де базувалася «Тушка».Такі радянські борти окупанти використовують, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони рф.

ГУР МО України нагадує — кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату, — наголосили в розвідці.

Нагадаємо, 10 жовтня Головне управління розвідки українського Міноборони оприлюднило кадри пуску БпЛА дальнього радіусу дії «Бобер» та наслідки атаки у вигляді палаючого аеродрому.