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Ракурс
В рф сожгли военно-транспортный самолет Ту-134. Скриншот с видео

Уничтожен российский военно-транспортный самолет Ту-134 — ГУР (ВИДЕО)

14 окт 2024, 09:19
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Військовий літак знищили на території російської федерації.


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У росії спалили військово-транспортний літак Ту-134. Ця бойова одиниця, що належала до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил рф, згоріла у ніч з 12 на 13 жовтня. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Зазначається, що нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі «Оренбурґ-2», де базувалася «Тушка».Такі радянські борти окупанти використовують, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони рф.

ГУР МО України нагадує — кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату, — наголосили в розвідці.

Нагадаємо, 10 жовтня Головне управління розвідки українського Міноборони оприлюднило кадри пуску БпЛА дальнього радіусу дії «Бобер» та наслідки атаки у вигляді палаючого аеродрому.

Источник: Ракурс


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