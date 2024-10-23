Гейтс тайно пожертвовал 50 млн долл. на кампанию Харрис

https://racurs.ua/n200499-geyts-tayno-pojertvoval-50-mln-doll-na-kampaniu-harris.html

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Мільярдер Білл Гейтс таємно пожертував 50 млн дол. на кампанію Камали Гарріс.

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Про це пише The New York Times.

Гейтс десятиліттями не втручався в політичні справи, тож його пожертва мала залишатися в таємниці. Публічно він Гарріс не підтримував, однак у приватних розмовах говорив, що його непокоїть перспектива другого президентства Дональда Трампа.

У розмові з журналістами мільярдер підкреслив свою двопартійність і заявив, що «ці вибори відрізняються», а про пожертву нічого не сказав. Водночас двоє його дітей давно стали донорами Демократичної партії та, як пише NYT, роблять пожертви саме з грошей батька.

NYT пише, що Гейтс зробив пожертву через організацію Future Forward, яка приймає донати на передвиборчу кампанію Камали Харріс. Future Forward ніколи не розголошує імена своїх донорів, тож імʼя Гейтса, імовірно, не зʼявиться в публічній документації компанії. Хоч сам він у приватних розмовах із колишнім мером Нью-Йорка Майком Блумбергом підтверджував пожертву саме через Future Forward.