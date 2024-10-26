Израиль нанес массированный ракетный удар по Ирану. Фото:

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Армія оборони Ізраїлю провела спецоперацію проти Ірану.

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Вночі у суботу, 26 жовтня, ізраїльтяни завдали ракетних ударів по іранських військових об'єктах. Ця атака була відповіддю на недавній масований балістичний обстріл та інші напади проіранських сил. Про це повідомив ЦАХАЛ.

У відповідь на місяці безперервних атак з боку іранського режиму проти держави Ізраїль — зараз Армія оборони Ізраїлю завдає точкових ударів по військових цілях в Ірані. Як і будь-яка інша суверенна країна у світі, держава Ізраїль має право та зобов’язана відреагувати, — зазначили військові.

За інформацією видання Times of Israel, були атаковані на іранські підприємства з виробництва ракет, дронів та об'єкти протиповітряної оборони.

А CBS News з посиланням на власне джерело повідомив, що ЦАХАЛ не став бити по нафтових та ядерних обʼєктах Ірану і обмежився лише військовими.

У Тегерані заявили про «успішне відбиття атаки». У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що атака нанесла Ірану «обмежені збитки».

Армія оборони Ізраїлю вже заявила про завершення операції з відплати Ірану. Військові розповіли, що завдали цілеспрямованих і точних ударів по військових об'єктах в Ірані.

Нагадаємо, 19 жовтня дрон-камікадзе з Лівану атакував особисту резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу в Кесарії. Відбулося пряме влучання в будівлю, але в момент атаки прем'єра та його дружини в резиденції не було.

Джерела: Times of Israel, CBS News