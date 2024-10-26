В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы, инфографика: SOVA

https://racurs.ua/n200624-vybory-v-gruzii-poyavilis-rezultaty-ekzit-pola-infografika.html

Ракурс

У Грузії сьогодні, 26 жовтня, відбулися парламентські вибори.

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Вже з’явилися результати екзит-полів.

Так, телекомпанія Formula опублікувала результати екзит-полу, підготовленого американською дослідницькою організацією Edison Research, повідомляє видання SOVA.

За даними опитування на виході з виборчих дільниць:

правляча «Грузинська мрія» набирає 40,9% голосів;

чотири опозиційні партії/об'єднання, які підписали «Грузинську хартію» та домовилися про формування коаліції, випереджають партію влади з показником 51,9% («Єдність» — 16,7%,

«Коаліція за зміни» — 16,7%, «Сильна Грузія» — 10,3%, «Гахарія за Грузію» — 8,2%);

іншим партіям/об'єднанням не вдалося подолати п’ятивідсотковий бар'єр.

У межах цього екзит-полу у масштабах усієї Грузії (за винятком окупованих територій) було опитано 14 тис. 946 виборців. Похибка становить +/-2,5%.

Телекомпанія Mtavari Arkhi опублікувала результати екзит-полу, підготовленого дослідницькою організацією Harrys X.

Згідно з ним:

«Грузинська мрія» набирає 42% голосів;

чотири опозиційні партії отримують 48%.

Водночас провладний канал Imedi з посиланням на результати свого екзит-полу стверджує, що правляча партія «Грузинська мрія» набрала 56,1% голосів, в той час як «Коаліція за зміни» 12,6%, «Єдність» 11,6%, «Сильна Грузія» 7%.

Біля офісу «Грузинської мрії» у Тбілісі салютами розпочали святкування перемоги на виборах. Водночас в офісах опозиційних партій оплесками зустріли результати незалежних екзит-полів.