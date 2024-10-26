Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы, инфографика: SOVA

Выборы в Грузии — появились результаты экзит-пола (ИНФОГРАФИКА)

26 окт 2024, 19:43
999

У Грузії сьогодні, 26 жовтня, відбулися парламентські вибори.


.

Вже з’явилися результати екзит-полів.

Так, телекомпанія Formula опублікувала результати екзит-полу, підготовленого американською дослідницькою організацією Edison Research, повідомляє видання SOVA.

За даними опитування на виході з виборчих дільниць:

  • правляча «Грузинська мрія» набирає 40,9% голосів;
  • чотири опозиційні партії/об'єднання, які підписали «Грузинську хартію» та домовилися про формування коаліції, випереджають партію влади з показником 51,9% («Єдність» — 16,7%,
  • «Коаліція за зміни» — 16,7%, «Сильна Грузія» — 10,3%, «Гахарія за Грузію» — 8,2%);
  • іншим партіям/об'єднанням не вдалося подолати п’ятивідсотковий бар'єр.

У межах цього екзит-полу у масштабах усієї Грузії (за винятком окупованих територій) було опитано 14 тис. 946 виборців. Похибка становить +/-2,5%.

У Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори, інфографіка: SOVA

Телекомпанія Mtavari Arkhi опублікувала результати екзит-полу, підготовленого дослідницькою організацією Harrys X.

Згідно з ним:

  • «Грузинська мрія» набирає 42% голосів;
  • чотири опозиційні партії отримують 48%.

Водночас провладний канал Imedi з посиланням на результати свого екзит-полу стверджує, що правляча партія «Грузинська мрія» набрала 56,1% голосів, в той час як «Коаліція за зміни» 12,6%, «Єдність» 11,6%, «Сильна Грузія» 7%.

Біля офісу «Грузинської мрії» у Тбілісі салютами розпочали святкування перемоги на виборах. Водночас в офісах опозиційних партій оплесками зустріли результати незалежних екзит-полів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров