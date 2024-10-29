Сиярто летит в Минск на конференцию безопасности с участием Лаврова

https://racurs.ua/n200721-siyarto-letit-v-minsk-na-konferenciu-bezopasnosti-s-uchastiem-lavrova.html

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Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто виступить на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в білорусі цього тижня.

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Прессекретар МЗС білорусі заявив, що цей захід «буде використаний як можливість обговорити і окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону».

Там будуть присутні міністр закордонних справ росії Лавров, міністр закордонних справ Сирії Саббаг.

За задумом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), така конференція має стати «альтернативою» Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Politico.

Близькість міністра закордонних справ Угорщини до росії та білорусі не викликає подиву, оскільки Сійярто регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.

Востаннє, коли він був у росії, у жовтні, Сійярто виступив на петербурзькому форумі, організованому російським державним енергетичним гігантом «Газпромом», щоб оголосити, що «безпечні та доступні постачання газу в Угорщину неможливі» без співпраці з росією, «подобається це нам це чи ні».

Але він також їздив до Мінська наприкінці травня, щоб зустрітися зі своїм колегою. Сійярто також був першим високопоставленим чиновником із країни Європейського Союзу, який відвідав білорусь у 2023 році після того, як у 2020 році режим олександра лукашенка розпочав репресії на опозицію.