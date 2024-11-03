Разъяренная толпа забросала короля Испании грязью, фото: Nexta

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В Іспанії жителі Пайпорти — одного з найбільш постраждалих від руйнівної повені міст країни — закидали брудом і освистали короля Феліпа VI, королеву Лютицію, голову уряду Педро Санчеса та інших чиновників, які прибули з візитом до постраждалого регіону.

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Про це повідомляє видання El Dario.

Члени делегації намагалися поспілкуватися з місцевими жителями проте натовп постраждалих від повені людей закидав їх брудом, вигукуючи «вбивці», «геть», «ми вже мертві», «забирайтеся звідси!», а також образи на адресу голови уряду.

Зазначається, що місцеві правоохоронці виявилися не готовими до такого розвитку подій й згодом спробувати відокремити владу від обурених мешканців. Також на відео моменту інциденту можна побачити, що поліція намагалася затулити короля і посадовців парасолями.

Згодом Санчес і очільник уряду Валенсії Карлос Масон покинули процесію, а король з дружиною безуспішно намагалися врегулювати ситуацію, розмовляючи з деякими громадянами, які дорікали, що офіційний візит відбувся лише через шість днів після катастрофи.

Також жителі міста критикували чиновників за затримку у наданні допомоги постраждалим та цікавилися, чому не було вжито заходів для запобігання катастрофі.

За словами джерел видання у виконавчій владі, охоронці прем'єра «активували протокол безпеки» і евакуювали його після того, як він отримав удар палицею в спину. Зазначається, що з ним та його оточенням все гаразд, і що цей візит «є ініціативою короля, яка не повинна була відбутися. Величезна помилка».

Поговоривши кілька хвилин із обуреними жителями, король разом із королевою залишили район на автомобілі. Візит до муніципалітету Чива, який надалі мав відбутися, скасували.

В Іспанії наприкінці жовтня через зливи у кількох районах на південному сході країни, включаючи Валенсію, Кастилію-Ла-Манчу та східну Андалусію, сталися масштабні повені. Наразі відомо про щонайменше 214 загиблих. Це одне з найбільш смертоносних стихійних лих в історії Іспанії.

Джерело: El Dario