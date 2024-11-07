Макрон, Шольц и Туск выступили с совместным заявлением по ситуации в Грузии

https://racurs.ua/n200977-makron-sholc-i-tusk-vystupili-s-sovmestnym-zayavleniem-po-situacii-v-gruzii.html

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Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступили зі спільною заявою щодо поточної політичної ситуації в Грузії:

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Поки Грузія не змінить свій нинішній курс і не виявить зусиль у плані відчутних реформ, зокрема, шляхом відкликання нещодавно прийнятого законодавства, яке суперечить європейським цінностям та принципам, ми не зможемо підтримати початок переговорів щодо вступу до ЄС.

Також сьогодні поширена заява комітетів парламенту дев’яти країн ЄС із закликом провести міжнародне розслідування виборів у Грузії та запровадити санкції проти політиків та належних осіб, відповідальних за можливу фальсифікацію.

У Європі та США досі утримуються від привітань «Грузинської мрії» з перемогою на виборах, що відбулися 26 жовтня. Захід закликає провести ретельне розслідування звинувачень у фальшуванні результатів.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан став єдиним європейським лідером, який привітав «Грузинську мрію». Він прилетів до Тбілісі після виборів, 29 жовтня. Тоді уряди 13 європейських держав заявили, що Орбан не представляє в цьому візиті ЄС.