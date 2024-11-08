Российский беспилотник С-70. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n201032-zapadnye-tehnologii-nashli-v-rossiyskom-bespilotnike-s-70-gur.html

Ракурс

Мікросхеми виробництва західних країн знайшли в російському БпЛА С-70 «Охотник».

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Такий ворожий дрон був збитий 5 жовтня поблизу Костянтинівки на Донеччині. Експертиза показала, що для створення цього безпілотника росія попри санкції використала компоненти, виготовлені західними компаніями. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Telegram.

В «Охотнику» знайшли мікроелектроніку та інші технологічні складові виробництва компаній Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Німеччина) та STMicroelectronics (Швейцарія).

У воєнній розвідці зазначили, що росія мала чотири прототипи БпЛА С-70. Вартість такого «Охотника» становить близько 15 млн дол. Цей дрон, зокрема, є носієм авіаційних бомб УМПБ Д-30, які окупанти скидають для руйнування цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що у 2023 році російська федерація імпортувала чіпів з США та Європи на суму понад 1 млрд дол. Загалом понад половина імпортованих до рф напівпровідників та інтегральних схем за перші дев’ять місяців 2023 року була виготовлена американськими та європейськими компаніями.