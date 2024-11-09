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Ракурс
Химкомбинат в Тульской области рф остановился после попадания дронов, над ним оранжевый дым

Химкомбинат в Тульской области рф остановился после попадания дронов, над ним оранжевый дым (ВИДЕО)

9 ноя 2024, 16:58
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На хімкомбінаті, який у ніч на 9 листопада, уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух.


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Внаслідок атаки українських безпілотників по Алексинському хімкомбінату в Тульській області рф уражено цех з виробництва пороху, роботу виробництва зупинено.

За уточненою інформацією джерела УП, вночі по хімкомбінату прилетіло щонайменше 13 безпілотників. Через викид кислот зараз димить оранжевим кольором ключова ціль — цех з виробництва пороху.

О 13.10 9 листопада на об'єкті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух — зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань.

Відомо, що Алексинський хімічний комбінат входить до корпорації «Ростех» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.

Цей хімкомбінат у російській Тульській області виробляє для військових порох та боєприпаси.

Источник: Ракурс


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