Биткоин впервые преодолел отметку в 90 тыс. долларов на связанном с Трампом оптимизме

Курс биткоина растет

https://racurs.ua/n201187-bitkoin-vpervye-preodolel-otmetku-v-90-tys-dollarov-na-svyazannom-s-trampom-optimizme.html

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Біткоїн вперше піднявся вище 90 тис. дол. США за монету, сягаючи піками показника у понад 93 тис. доларів.

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Зростання, яке раніше було призупинилося, набирає обертів, оскільки трейдери оцінюють вплив на ринок риторичної підтримки криптовалют новообраним президентом Дональдом Трампом, повідомляє агентство Bloomberg.

Трамп пообіцяв:

створити сприятливу нормативно-правову базу для криптовалют;

створити стратегічний запас біткоїнів;

зробити США світовим центром галузі.

Колишній криптоскептик, Трамп змінив курс після того, як компанії, що займаються цифровими активами, витратили значні кошти під час передвиборчої кампанії на просування своїх інтересів, — зазначає агентство.

Після перемоги Трампа на виборах 5 листопада біткоїн виріс на загалом понад 30%. Проте наразі залишаються гострі питання про те, чи будуть Трамп і його республіканські законодавці спочатку зосереджені на інших питаннях, таких як політика Китаю і економіка США, що може посунути законодавство про цифрові активи вниз по сходинках пріоритетності.

Хоча ми не виключаємо подальшого зростання, дуже багато хороших новин вже враховано в ціні, — наголошує ринковий аналітик IG Australia Pty Тоні Сікамор.

Джерело: Bloomberg