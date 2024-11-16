Главу ЦИК облили черной краской во время объявления окончательных результатов выборов в Грузии

https://racurs.ua/n201268-glavu-cik-oblili-chernoy-kraskoy-vo-vremya-obyavleniya-okonchatelnyh-rezultatov-vyborov-v-gruzii.html

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ЦВК Грузії офіційно оголосила перемогу «Грузинської мрії» в парламентських виборах.

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Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Перед оприлюдненням підсумків у ЦВК сталася сутичка. Представник опозиції Давид Кіртадзе облив голову комісії Георгія Каландарішвілі чорною фарбою. Поліція розпочала слідство щодо Кіртадзе.

Він назвав голову ЦВК «чорною плямою».

Також біля будівлі ЦВК люди влаштували акцію протесту, поліція фіксує дії мітингарів на фото та відео.

На засіданні Центральної виборчої комісії Грузії секретар Георгій Джавахішвілі представив членам ЦВК дані протоколу:

«Грузинська мрія» — 53,93% (89 мандатів);

Коаліція «За зміни» — 11,03% (19 мандатів);

«Єдність — Національний рух» — 10,17% (16 мандатів);

Коаліція «Сильна Грузія» — 8,81% (14 мандатів);

«За Грузію» Гіоргі Гахарія — 7,78% (12 мандатів).

Парламент нового скликання має зібратися не пізніше ніж 10 днів після опублікування офіційних результатів. Після чого депутати повинні будуть затвердити новий уряд.