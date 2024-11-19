Великобритания ввела против рф санкции за депортацию украинских детей

Санкции за депортацию украинских детей ввели против рф. Фото:

https://racurs.ua/n201364-velikobritaniya-vvela-protiv-rf-sankcii-za-deportaciu-ukrainskih-detey.html

Ракурс

Нові санкції проти російської федерації запровадила Велика Британія.

.

Британський уряд ввів обмежувальні заходи проти двох організацій і восьми чиновників рф за депортацію та ідеологічну обробку українських дітей. У списку, зокрема, опинився військово-патріотичний рух «Юнармія» — російська воєнізована організація, яка відіграє центральну роль у спробах Москви примусово депортувати та ідеологічно обробити українських дітей. Про це повідомили в уряді Великої Британії.

Також під обмеженнями тепер перебуває військово-патріотичний спортивний табір «Авангард» у Волгоградській області, куди перевозили депортованих з України дітей.

Британські санкції торкнуться й Тетяни Завальської, яку окупанти призначила головою Херсонського дитячого будинку, звідки 46 дітей насильно вивезли до країни-агресора для всиновлення.

Також до списку включили й директора Олешківської школи-інтернату в Херсоні Віталія Сука. Цей зрадник допоміг вивезти українських дітей з інвалідністю з Херсону.

Країна-агресор рф вивезла з України вже щонайменше 19 тис. 546 дітей. Повернути вдалося лише 388.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву заявляли, що російські загарбники збільшують масштаби мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Старобільську на Луганщині розбудовують приміщення «козачого кадетського корпусу ім. Маргелова», де зараз військовий вишкіл проходять 100 дітей віком від 12 років.