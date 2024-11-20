Выход игры S.T.A.L.K.E.R 2 снизил скорость интернета в Украине

https://racurs.ua/n201403-vyhod-igry-s-t-a-l-k-e-r-2-snizil-skorost-interneta-v-ukraine.html

Ракурс

Через нову гру S.T.A.L.K.E.R 2: Серце Чорнобиля у українців почала падати швидкість інтернету.

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Один із провайдерів прокоментував ситуацію з трафіком. Він зазначив для «Дзеркала тижня», що подібну ситуацію зараз спостерігають усі постачальники інтернету в країні:

В Україні 20 листопада о 18 годині за київським часом стартував реліз довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Відразу після цього в українських провайдерів почалися проблеми зі швидкістю інтернету через масове скачування гри. Зараз спостерігаються складнощі в роботі точок пункту обміну трафіком. Це пов’язано з навантаженням на магістральні канали по всій Україні" — повідомив провайдер.

Одеський провайдер «Тенет» заявив про «справжню аномалію»:

Через масове завантаження довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 у багатопотоковому режимі на зовнішніх магістральних каналах наших партнерів зараз спостерігається перевантаження, — йдеться у повідомленні.

Підтвердили інформацію провайдери «Тріолан» та Tenet:

Наразі спостерігається тимчасове зниження швидкості інтернету в усіх напрямках. Це пов’язано з підвищеним навантаженням на канали через масовий інтерес до виходу гри S.T.A.L.K.E.R.", — повідомили в «Тріолані».

У Tenet пояснили, що ця проблема може торкнутися всіх абонентів, і провайдер не може вплинути на процес.

Увечері 20 листопада зафіксовано 91 тис. завантажень, геймери опановують Зону прямо зараз.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 прозвучить багато української музики.

На одній з локацій гри буде розташоване радіо, яке програватиме українську музику.

Гравці почують треки ТНМК, Kurs Valüt, «хейтспіч», Sasha Boole, «ДК Енергетик», «Паліндром», Ziferblat та інших українських виконавців.

За кілька днів до виходу гра стала найпопулярнішою у світі за продажами у Steam.

Уперше про розробку другої частини легенди стало відомо ще у 2010 році. Відтоді реліз переносили шість разів, зокрема, з вересня на листопад цього року.

GSC Game World відмовилися перекладати гру російською, а також закликали гравців донатити ЗСУ.

За це хакери погрожували злити матеріали до офіційного виходу гри, а у рф гравцям погрожують кримінальною справою за «екстремізм».