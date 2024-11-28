ЕП не признал результатов выборов в Грузии, где новый парламент утвердил правительство

https://racurs.ua/n201642-ep-ne-priznal-rezultatov-vyborov-v-gruzii-gde-novyy-parlament-utverdil-pravitelstvo.html

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Європарламент 28 листопада не визнав результатів парламентських виборів у Грузії і закликав провести нові.

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Євродепутати засудили численні порушення на виборах, що пройшли 26 жовтня. Вони зазначили, що офіційні результати, за якими перемогла провладна партія «Грузинська мрія», «не відображають волі грузинського народу» — і закликали провести нові вибори під міжнародним наглядом.

Також Європарламент закликає ввести санкції проти голови «Грузинської мрії», олігарха Бідзіни Іванішвілі. А ще проти премʼєра Іраклія Кобахідзе й голови парламенту Шалви Папуашвілі — їх вважають відповідальними за «антидемократичні дії».

Тим часом невизнаний опозицією та президентом парламент Грузії затвердив уряд. Депутати правлячої партії «Грузинська мрія» одноголосно 84 голосами висловили довіру уряду на чолі з прем'єром Іраклієм Кобахідзе. Опозиція, яка не визнає результатів парламентських виборів 26 жовтня та легітимності парламенту, у голосуванні не брала участі.

У складі уряду після парламентських виборів змінилися троє міністрів. Усі нові міністри очолювали парламентські комітети у колишньому та стали депутатами у новообраному парламенті.

На посаді міністра закордонних справ Іллю Дарчіашвілі змінила Мака Бочорішвілі. У парламенті минулого скликання вона очолювала комітет із європейської інтеграції.

Міністром юстиції став комітет з юридичних питань Анрі Оханашвілі, який очолював у парламенті минулого скликання, змінивши на посади Раті Брегадзе. Міністерство з охорони навколишнього середовища та сільського господарства очолив Давид Сонгулашвілі, у минулому голова комітету з галузевої економіки та економічної політики. Він змінив Отара Шамугія.

Пленарне засідання, на якому Кобахідзе представив урядову програму та склад уряду, тривало менше двох годин. Запитань кандидату у прем'єр-міністри депутати не ставили.

27 листопада «Грузинська мрія» висунула на посаду президента Грузії колишнього футболіста Михайла Кавелашвілі, у якого відсутня вища освіта.

Через це Кавелашвілі не зміг балотуватися на пост президента Федерації футболу Грузії у 2015 році. Але тепер, схоже, йому це не завадить стати наступним президентом Грузії, — повідомило Politico.